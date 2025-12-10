共軍頻繁遠訓 國防部：嚴密監偵、派機艦適切應處

國防部昨晚表示，從昨上午八時十二分起，陸續偵獲中共殲-十六、轟-六Ｋ等各型主、輔戰機及無人機計八架次出海，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

近期共軍艦艇頻繁在黃海、東海及南海活動，遼寧號航艦進入西太平洋進行遠航訓練，引發日本等周邊各國關注。國防部情報參謀次長室情研中心管制長羅正宇上校表示，國防部掌握遼寧號六日經宮古海峽進入西太平洋進行航訓任務，期間有執行艦載機起降，我方將會密切關注中共與日本的軍事互動情形發展。

