共軍飛彈激增 劍指第二島鏈

為阻止美國介入台海衝突，大陸數十年來致力於打造陸基飛彈部隊。如今，美國分析家警告，大陸飛彈數量激增，火力可達第二島鏈，已對西太平洋沿岸地區的主要機場、港口和軍事設施構成實質威脅。

福斯新聞14日發布題為《中國飛彈激增，讓太平洋美軍基地全曝險－－應對時間已不多》的報導。隨著華府加速發展自身的遠程打擊能力，分析師認為，陸地領域已成為美陸軍事較量中最易被忽視，但也可能最具決定性的一環。

這場競爭的定義不再是坦克或部隊調動，而是飛彈射程、基地使用權，以及美軍能否在可能早於任何飛機起飛的開戰初期打擊中倖存。

戰略暨國際研究中心（CSIS）的瓊斯指出，解放軍火箭軍已建立數量日益增多的短程、中程和遠程飛彈，具備跨越第一島鏈，並日益延伸至第二島鏈的打擊能力。美國麻省理工學院安全研究計畫學者何理凱則指出，既然解放軍認為，無法在空對空戰鬥中取得制空權，就需另一種方式來部署飛彈，那就是建立大量的地面發射器。

結果就是，大陸擁有全球最大的戰區飛彈庫存，並由加固的地下設施、機動發射車，以及旨在突破美國防禦的「打帶跑」閃電戰術支持。雖然大陸在數量上占優勢，但美軍仍擁有北京尚未匹敵的優勢，特別是在目標定位和生存能力方面。

瓊斯指出，大陸自1970年代以來就沒打過仗，其跨軍種聯合作戰能力面臨諸多挑戰。相比之下，美國已在太平洋建立多域特遣隊，整合網路、太空、電子戰和精確火力，分析師認為這種協調水平是大陸尚未展現的。此外，大陸國有國防企業也面臨效率低下，以及系統品質不佳等問題。

當然，美國也面臨一個迫在眉睫的問題：飛彈庫存。瓊斯警告，若現在爆發台海衝突，「在大約1周左右，就會耗盡長程彈藥。」何理凱警告，美國需擴大防禦組合，需要更多、種類更豐富，最好更便宜的飛彈防禦系統。

再來，任何美國對台海衝突的干預，都將迫使華府面對一個高度政治化問題：是否打擊大陸境內的飛彈基地？這樣做有升級衝突的風險；避免這樣做則會付出作戰代價。何理凱承認，「你可在不打擊中國境內基地的狀況下保衛台灣」，但這會放棄重大優勢。