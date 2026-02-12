共軍高層巨變 總統：對台風險取決於台灣國防力量

賴清德總統日前接受「法新社」(AFP)專訪時示警，如果台灣被中國併吞，下個受威脅的就是日本、菲律賓等國，將影響印太和平穩定。至於最近中國解放軍高層異動對台灣安全的影響，總統表示，中國軍方的變動的確不尋常，台灣會持續關注，但是否會對台灣造成更大的風險，完全取決於台灣的國防力量，因此台灣必須不斷強化國防，要有嚇阻中國侵略的能力。

賴清德總統日前接受「法新社」專訪，針對台歐及台美關係、國防、兩岸關係等議題回應媒體提問。「法新社」於12日刊出相關報導。

總統首先表示，他希望藉由此次專訪向國際關心台灣議題的人傳達3個事實。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。第二，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制不能被視為對共產中國的挑釁。第三，如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步將影響到美洲和歐洲。

談及最近中國解放軍高層的異動對台灣安全的影響，總統表示，中國有200萬解放軍、40個上將，但現在在職的只有2位，情況的確不尋常，台灣會持續關注，也希望國際社會持續掌握。但他強調，最重要的是台灣必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，並與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。總統說：『(原音)中國軍方內部變動會不會造成台灣內部更大的風險，完全取決在台灣的國防力量，跟友盟國家之間是否能夠發揮對中國的威懾力量，這才是根本的關鍵。』

總統在訪談中也談及國際社會對於2027年中國是否做好對台戰略準備有很多猜測，這正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖不會改變。總統強調，他身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備。總統說：『(原音)任何時候我們都必須要有嚇阻中國侵略的能力，也就是說我們要達到任何一天對中國來講都不是侵略台灣的好時機，這樣才能確保台灣的安全以及印太的和平穩定。』

至於行政院提出8年、新台幣1.25兆元的國防特別預算條例仍遭在野黨阻擋未能過關，是否擔心美國總統川普失去耐心並質疑台灣保護自己的決心？總統表示，守護國家是台灣自己的責任，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心，政府會加強與在野黨溝通並向社會大眾說明。他指出，在民主社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。

此外，總統也提到歐洲國家正在進行「再武裝」(ReArm Europe)，台灣也正在強化國防力量並提出國防特別預算，他希望台灣和歐洲未來可以加強軍工產業、軍工科技及人工智慧等領域的合作，並期盼歐洲支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，促進台、歐經貿持續發展。 (編輯：柳向華)