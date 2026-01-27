共軍高層清洗 學者：對台短期利多慎防台海突發

（中央社記者李雅雯台北27日電）中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者解析，共軍高層清洗，軍隊作戰能力暫時弱化，對台短期利多；軍隊主管處於青黃不接，誤判風險提高，更要慎防台海突發狀況。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，對兩人立案調查。中央軍委7人領導層迄今5人落馬，目前僅剩主席習近平、副主席張升民。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲27日對中央社解析，共軍東部戰區對台常態性演訓、灰色地帶侵擾不會受到共軍高層更迭影響；軍隊主管正處於青黃不接狀態，必須慎防誤判風險加大情況下，台海有突發事件發生。

揭仲認為，共軍東部戰區對台常態性演訓、灰色地帶侵擾不會受到共軍高層更迭影響，因為東部戰區在獲得授權情況下，已經發展出一套作業模式，所以不會由於高層人事動盪受到太大影響。

他提到，共軍高層近年清洗，使共軍重要機構單位主管大多數為資淺中將，他們剛從少將升上來，必須處理應由上將負責的事情，正處於青黃不接的階段，由於缺乏足夠歷練，一旦發生重大突發事件時，不一定能應付。

揭仲表示，共軍高層清洗恐釀軍隊「不敢說真話」氛圍，對於專業討論揣摩上意，避免被扣「不忠」帽子，這很可能造成情勢誤判；在行動上將落入「寧左勿右」，試圖表現得更激進以符合民族情緒，這卻讓後續降溫等危機處理顯得困難。

「現在就怕台海如果發生突發事件」，揭仲認為，一旦台海發生重大突發事件或有導致緊張情勢升高的情況時，必須處理的變數與風險恐將比以往來得多。

揭仲認為，共軍接下來幾年的建軍備戰一定會受到高層清洗影響，處理例行性事務尚屬可行，在追求戰力成長上，勢必會遇到相當程度的瓶頸，因為太多主管資歷不夠，倘若軍事整肅往下波及作戰部隊，恐對戰力有很大傷害。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒對中央社表示，共軍高層清洗對於台灣來說是短期利多，因為軍隊作戰能力將有所降低；對於習近平來說，軍隊作戰能力的暫時弱化則是他可以承受的風險。

蔡文軒指出，軍隊對於獨裁者來說是「雙面刃」，會打仗的軍隊有好處；太會打仗的軍隊則是功高震主，反而是立即性的威脅。軍隊不太會打仗沒關係，短期內不要發動戰爭即可，不過構成威脅則是不可寬恕的，所以習選擇整肅將領。

他強調，中共長期目標在於拿下台灣。習近平在爭取中共21大會議連任前，基本是朝內部權力穩定、追求終身執政前進，台灣議題對習來說「從來不是一個問題」，只要不公開法理台獨；推估習在中共21大會議連任後，才可能做出對台灣較大的動作。（編輯：楊昇儒）1150127