共軍高層清洗 薛瑞福：習近平對軍隊忠誠度不安

（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）中共解放軍高層近期人事動盪，美國前國防部官員薛瑞福今天表示，與其說這是中共領導人習近平大權在握的象徵，他認為這更反映出習對軍方的高度焦慮，其權力邏輯是優先確保政治忠誠甚於專業能力，不容解放軍發展成可能影響其權力的獨立勢力。

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年底提交逾700頁年度報告，內容牽動後續「國防授權法案」（NDAA）立法走向、美國對中政策調整。

委員會現任主席薛瑞福（Randall Schriver）及副主席庫肯（Mike Kuiken）今天受邀到美國智庫「胡佛研究所」（Hoover Institute），說明報告中的關鍵重點。

薛瑞福曾任美國國防部（現為戰爭部）印太安全事務助理部長，他特別針對報告中涉及台灣安全的建議發表看法。他強調台灣關係法（Taiwan Relations Act）不僅是向台灣出售防禦性武器，還有一項重要條文，要求美方維持「抵抗任何訴諸武力」的能力。

他指出，這份報告明確建議美軍印太司令部能夠清楚指出能力缺口，並告知國會哪些資源需要補足，「為什麼你們有信心在台海衝突中具備抵抗武力的能力？」

薛瑞福提到報告中第2項重要建議，針對美國在印太地區推動的兵力部署倡議（Force Posture Initiatives），應納入台灣的參與，推進美軍在區域更多元和分散的部署。

他強調，針對台灣安全的建議，核心是因應中共解放軍的發展、維持有效嚇阻。

智庫人員關切美方在維護台海和平穩定任務上的進度，薛瑞福指出，這仍是一項未完成工程；受益於台灣增加國防支出，美方已有所進展，而在軍事準備上，仍須加速朝無人化與自主化系統發展，透過混合模式，以彌補時間、距離與兵力規模上的限制。

薛瑞福認為，關鍵在於相關能力是否能以具實質影響力的「速度」到位，以維持嚇阻。

中共解放軍高層近日出現重大人事震盪，高階將領中共中央軍委副主席張又俠落馬。被問及此事對中國在區域的戰略企圖釋出何種訊號時，薛瑞福表示，中國議題專家對此事件解讀分歧。

他指出，有人認為這是一種權力展現，顯示習近平對軍方的高度掌控；無論軍階、資歷或私人關係，只要未能有效推進現代化、提升對台作戰準備，或未能強力肅貪，都可能被撤換。也有人認為，這反映習近平的多疑偏執，難以容忍任何人建立獨立權力基礎。

薛瑞福傾向後者解讀，他表示，如果回頭看解放軍的清洗行動，最近這幾起只是新的例子，在習近平的任期中，已出現3位國防部長還有多位中共軍委成員遭拔除。

薛瑞福說：「他（習近平）對忠誠度的要求凌駕於專業與能力之上，這樣的作風形成了一條清楚的軌跡，顯示這個人對解放軍感到高度焦慮，近乎偏執。」（編輯：唐聲揚）1150130