共軍高層落馬 陸國防部：絕不承諾放棄對台使用武力

中共中央副軍委張又俠遭立案調查。

中共解放軍高層人事動盪引發關注，對於這是否影響兩岸關係，中國大陸國防部今天（29日）表示，「和平統一、一國兩制」是解決台灣議題的基本方針，但中國大陸絕不承諾放棄使用武力。（請聽AI報導）

中國大陸國防部24號宣布，中共中央軍委副主席張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。目前中共中央軍事委員會7人的領導班子已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

中國大陸國防部發言人蔣斌今天在例行記者會上強調：「堅決查處張又俠、劉振立是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰具有重要意義」。

廣告 廣告

此外，蔣斌也指出，「和平統一、一國兩制」是中國大陸解決台灣問題的基本方針，是實現中國統一的最佳方式。中國大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。