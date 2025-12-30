共軍「俯瞰台北101」是內湖碧山巖監視畫面？黃揚明揪疑點：角度完全不同

中國解放軍東部戰區昨（29）日突宣布展開代號「正義使命-2025」的環台軍演，媒體人黃揚明指出，從這次軍演來看，對台灣的距離更近、壓力更大，會造成什麼樣的效果，這是國安高層必須思考的。黃揚明也警告，不要把軍演當兒戲，現在很擔心我們的國安高層每天就在玩所謂的「哈哈，共軍根本沒實力」，總統賴清德也說「中共30幾年來都沒辦法越雷池一步，因為它根本沒辦法打」，如果都用這種思維的話會義和團化。

對於中國官媒《央視》昨晚釋出的一段影片，聲稱是無人機視角「俯瞰台北101」。黃揚明在節目《大新聞大爆卦》 指出，共軍其實有一個比較啷的角度，是從淡水河口拍攝，今天就有軍事粉專稱「那是碧山巖的監視畫面」，還有一位曾被罷免的議員說「是台北某飯店的監視畫面」，黃揚明批判，「簡直就笑死人了，這就是義和團分支。」

黃揚明表示，這些情況凸顯了他們的無知，或者說，他們刻意不想在島內引起恐慌。不管這張圖是真是假，對岸想要傳達的效果就是「I am watching you（我正在監視你）」，而且距離非常接近，他們直接利用偵查設備就能看到目標，他們要的是這個效果。

黃揚明直批，「這些粉專出來出來洗地的，你去看一下碧山巖的監視畫面，角度完全不一樣好不好，碧山巖拍不到淡水河，台北某飯店也拍不到淡水河。共軍有一張是直接從河口，請問河口外面有什麼飯店？」

工兵部隊今（30）日執行河道阻絕任務。（第三作戰區提供）

中共軍演前就掌握消息？黃揚明質疑戰備準備不足

黃揚明透露，昨日中共圍台軍演後，有國安人士稱「我們上周就掌握12月29日要軍演」，黃揚明對此質疑，請問綠營還要推給台北市長蔣萬安幹嘛？既然上禮拜就知道，做了什麼準備？為什麼所有的戰備，都是昨天臨時接到通知才開始動？

黃揚明直言，上述提到的碧山巖這種洗地文，某種程度就是掩蓋無能或無知，要讓台灣本島不要陷入對岸設定的這個陷阱裡面，「可是老實說越這樣做，我們越覺得此地無銀三百兩，其實更危險。」

