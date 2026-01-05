共軍｢學壞｣抓賴清德？呱吉指根本搞錯重點：中國有在講國際慣例嗎

中國國家主席習近平。 圖 : 翻攝自新華網

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，震驚國際社會，掀起台灣熱議。有人指稱「美國可以抓馬杜洛，中國就可以抓賴清德」，也有人擔憂恐讓中國「照樣學壞」。對此，網紅兼前台北市議員「呱吉」邱威傑駁斥這種說法「根本搞錯重點」，反問：「中國有在跟你講國際慣例嗎？」

呱吉在臉書發文寫道，：「國突襲委內瑞拉，抓捕總統馬杜洛後，24小時之內網路上出現大量文章表示，美國可以抓馬杜洛，就表示中國也可以抓賴清德。意指美國立下惡例，中國可以立刻學壞給你看。中國有需要跟美國學這件事嗎？中國對台灣的各種主張，哪一個有過正當性？中國抓李明哲的時候有在跟你講國際慣例嗎？」

呱吉指出：「中國外交部和國台辦早就多次宣稱賴清德及台灣部分政治人物為台獨份子，更曾經說賴清德是歷史罪人，遲早要受到「法律懲罰」。這個法律是什麼？台灣的國家安全法嗎？當然不是，是中國的反分裂國家法。蕭美琴、蘇貞昌、甚至民間的企業家曹興誠早就被列在懲處名單上。」

呱吉續指，這件事情有在管台灣的主權嗎？沒有。不用美國教，中國隨時都想逮捕台灣的領袖和政治人物，差別只在於有沒有機會而已。俄羅斯打從侵犯烏克蘭而引爆烏俄戰爭開始，就開始執行斬首行動，想要暗殺或抓捕烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）超過十次以上。

呱吉強調：「俄國和美國的差別只在於，俄羅斯每次都失敗而已。所以在這邊拿委內瑞拉嚇台灣根本沒有意義，中國以前就沒跟你講道理，你在這裡幫委內瑞拉伸張正義，中國就會幡然醒悟，給台灣安全和公道嗎？事實上，委內瑞拉的確給了台灣一個教訓，那就是不要變成另一個委內瑞拉。」

呱吉分析，委內瑞拉在美國後院長期接受中國和俄國的軍援與支助，造成美國國防上的隱憂。同時又輸出大量毒品，造成美國境內治安問題。更因為政治風氣敗壞，大量難民出走各地，造成美國人口與社會壓力。呱吉直呼：「沒人叫你當一個國際社會上的討厭鬼，好嗎？台灣現在最多就是想在車上擺一根球棒防身的程度而已。」

呱吉提到：「有人說，委內瑞拉被打是因為美國覬覦石油。沒錯，這個理由可能也真的存在。但是如同馬杜洛被抓捕後，一個在委內瑞拉街頭被採訪的委內瑞拉人說的話一樣：『美國想要我們的石油？那中國和俄國一定是想要我們的玉米餅食譜囉。』這就是國際現實，不用拿美國的壞去證明中國的問題。」

呱吉示警：「委內瑞拉被打、總統被抓的另一個原因就是，其實美國看準委內瑞拉人民不挺總統，官員各懷鬼胎，雖然不到喜迎王師的程度，但是也的確使得難度降低很多。台灣不要當委內瑞拉，那就是五根手指握緊一點，團結起來，不要變成人家眼裡的一塊嫩肉。這些洗腦你中國有抓台灣總統正當性的文章，都是在誘騙你把手指鬆開的行動而已。」

