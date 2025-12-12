共軍「戰備警巡」單日33機7艦擾台！ 2無人機繞行南方海域

國防部公布共軍「聯合戰備警巡」動態，單日統計33機7艦擾台，其中2無人機繞行南方海域。（資料照／空軍司令部提供）

國防部指出，中共解放軍自昨（11）日上午起假「聯合戰備警巡」之名，派遣多款機艦出海演訓，據今（12）日公布的統計結果，共偵獲共機33架次，機種包括殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機，而其中23架次越中線，另還包括配合共艦7艘次。

國防部昨日公布中共解放軍執行「聯合戰備警巡」，今日再公布自昨日06時起24小時的中共機艦動態，國防部指出，共偵獲共機33架次，其中逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域者計23架次，另包括共艦7艘次，持續在臺海周邊活動。

從共機態勢圖可見，自上午0845起至下午1305止，共偵獲輔戰機2架次在北部空域活動；自上午0855起至下午1940止，共偵獲主、輔戰機及無人機計19架次在海峽中線一帶活動，其中11架次逾越海峽中線；而自上午0600起至下午1255止，共偵獲無人機2架次，從海峽中線繞行我南方空域抵東南空域；西南空域方面，上午0905起至下午1520止，共偵獲主、輔戰機計10架次。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國防部也進一步說明，一定會有權責長官坐鎮指揮所監控指揮。

