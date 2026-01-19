共軍「斬首演練」歷時不到2分鐘 台大教授曝3關鍵：暗示太明顯

在美中軍事角力持續升溫之際，大陸解放軍近日釋出一段特戰演練影片，畫面中不僅出現士兵以弓箭無聲射殺哨兵，還結合無人機高空鎖定與地面突擊部隊同步攻堅，整場「斬首式」行動從潛入到殲敵僅歷時不到兩分鐘，引發關注。台大教授苑舉正就表示，「這裡面的暗示實在太明顯了」，目的在告訴外界大陸同樣具備成熟且數量龐大的特種作戰力量。

從大陸官方曝光的演訓畫面可見，解放軍選在深夜展開行動，先由無人機於高空完成目標偵蒐與定位，隨後地面特戰人員潛行接近，以弓箭在極短時間內放倒哨兵，為後續突入建築物清除障礙。影片並宣稱，突擊小組在兩分鐘內殲滅4名「敵軍」，強調作戰節奏快速、手段隱蔽，展現特戰與科技整合能力。

由於美國總統川普日前才對委內瑞拉總統馬杜洛發動被外界形容為「斬首式」的逮捕行動，時間點高度重疊，使外界普遍解讀，大陸此番釋出類似劇情的演練，帶有明顯回應與示警意味。

台大教授苑舉正18日在中天節目《中天辣晚報》中分析，「我覺得這裡面的暗示實在太明顯了」，目的在告訴外界大陸同樣具備成熟且數量龐大的特種作戰力量。他表示，不應再將高端斬首行動視為美軍專利，大陸特種部隊在區域部署密集，包括廈門與香港駐軍皆有相關單位，此次演訓正是藉機對外展示能力。

苑舉正進一步分析，影片中有三項關鍵值得注意：第一，無人機與地面部隊形成「偵打一體」的作戰模式，大幅提升效率與精準度；第二，使用弓箭（弩箭）進行無聲擊殺，凸顯隱蔽滲透能力；第三，短短兩分鐘完成殲敵，顯示背後必然仰賴高度精準的情報掌握與協同作戰。他直言，美軍能做到的，大陸特種部隊同樣具備甚至更強的執行能力。

