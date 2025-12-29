共軍「正義使命-2025」今起圍台將實彈軍演 張延廷 ：國安情報失靈

中國解放軍東部戰區今日宣布，即日以「正義使命-2025」為名的聯合作戰實彈演練。（圖片來源／解放軍東部戰區）

中國解放軍東部戰區今（29）日宣布，即日以「正義使命-2025」為名的聯合作戰演練，在臺灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，30日將在台灣周邊展開實彈射擊。前空軍副司令張延廷對此表示，政府國安單位情報失靈，「國安童子軍」弊病浮現，應該整個換掉並重用專業人士。

國防部發布新聞如下： 針對中共東部戰區宣布，在臺海周邊進行實彈軍演，國防部今（29）日表示，中共近期持續在臺灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。 國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

這是自是總統賴清德上任後，共軍第四度大規模對台軍演，近期東亞區域局勢，因日本首相高市早苗相關言論，中日對立激化升溫。

而賴清德提出1.25兆元國防特別預算，要建立「台灣之盾」，共軍則在海報中，針對性十足的以兩面「正義之盾」宣稱，「快速機動、立體布勢、體系封控。一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」

解放軍這次演習的範圍，涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力進行演習。

演練要港要域封控，張延廷：目的為師出更有名

至於演習的重點，在於演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。

解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅聲稱，本次行動是針對「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告，也是解放軍捍衛國家主權、維護「國家統一」的正當必要行動。

國軍於今年4月共軍在台灣周邊舉行聯合演訓時，所發布捍衛主權的影片，雙方大打文宣戰。（圖片來源／軍聞社）

張延廷分析共軍此次軍演具五個特徵，一是從過去的聯合利劍軍事用語，改為搶占正義話語權，舖陳站在道德至高點意味，準備讓「師出更有名」。

第二，最可怕的是，我方國安單位完全狀況外，情報失靈和沒有示警，顯見對中國布建完全失敗，他解釋，因為打戰先打情報。情報失靈是敗戰之徵，這比大買武器裝備更為重要。

情報失靈未示警，首見年底在臺海「戰術總驗收」

第三是中國看出臺灣能源和兵力招募脆弱性與戰略短板，這次採取海空封控，圍而不打。

第四，張延廷分析稱，這是共軍在年底的「戰術總驗收」，是過去所沒有的軍事演習項目，同時過去是在中國本土實施，現在是拉到臺灣周邊海域進行，已是「平戰合一」、「訓戰合一」。

第五，張延廷強調，共軍這次是針對高市早苗的說法而，顯示中國會先解決臺灣問題，再解決日本問題，就如同俄羅斯會先搞定烏克蘭，而不是波蘭。

「國安人員沒有戰略專家，用的是國安童子軍，以政治分贓代替專業。」張延廷批評，國安高層應整個換掉，同時民進黨政府以阿Q精神騙選票、戰略甩鍋，而讓中國和中華民國對撞和相互毀減，臺獨才能絕處逢生，正是臺獨的使命。

