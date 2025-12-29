共軍「正義使命-2025」環台軍演 蘇澳軍艦出港、濱海公路飛彈部署曝光

蘇澳中正基地錦江級艦率先出港，2艘光華六號飛彈快艇緊隨其後。（攝影人士李忠衛提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳中正基地錦江級艦率先出港，2艘光華六號飛彈快艇緊隨其後。（攝影人士李忠衛提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中國解放軍東部戰區今（29）日突然宣布代號「正義使命-2025」環台軍演，蘇澳中正基地錦江級艦率先出港，2艘光華六號飛彈快艇緊隨其後。宜蘭台2線濱海公路也傳出軍方飛彈部署，民眾驚覺異常，紛紛拍照上傳社群平台，引發恐慌與熱議。

目擊民眾表示，海軍艦艇與沿岸飛彈部署讓氣氛緊張，不少家長與路過民眾嚇得停下腳步，拍下照片分享。網友留言「要開戰了嗎？」「真的是前所未見的緊張感」，但也有人提醒不要隨意拍攝、上傳，避免洩露國軍情報。

地方人士指出，中國此次環台軍演與我方國軍部署同步，研判為戰備操演。中國軍方廣播表示，此次行動「合法合理、天經地義」，意在彰顯軍事實力與戰備能力，但尚未對我方進行攻擊行動，強調軍演合法性。

不少網友也呼籲民眾，若沿海或公路目擊國軍部署，務必遵守不拍照、不錄影、不上傳的規範，保護國軍情報安全。

