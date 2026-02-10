即時中心／連國程報導

2025年12月，共軍在台海周邊進行「正義使命-2025」軍演，英國《金融時報》今（10）日披露，一架共軍殲-16戰機在軍演期間對國軍F-16戰機施放干擾彈；還有另一架殲-16「寄生」於中國轟-6K轟炸機下方，被發現後竟然側翻展示飛彈，知情人士表示，這群共機飛行員之行徑異常危險，不像是在執行專業作戰任務，反而像是「黑幫亮槍」。





《金融時報》引述台灣國防部報告及知情人士表示，共軍於去年12月29日軍演期間，一共造成數起危險事件，除了對國軍F-16戰機施放干擾彈之外，還有另一架共軍殲-16戰機「非常靠近」一架台灣F-16戰機後方，知情人士指出，這種情況基本上「處於開火位置」。另一起事件發生在台灣西北空域，有架殲-16緊貼在一架轟-6K轟炸機下方飛行，採取「寄生」戰術，目的是避開國軍雷達偵測，隨後被發現時，共機飛行員竟然將戰機側翻，展示掛在機腹的飛彈，「宛如黑幫份子當街亮槍」。《金融時報》引述知情人士表示，共軍飛行員可能被要求做平常不會做的事情，或許與中國國家主席習近平整肅軍方、干擾共軍指揮體系有關。

原文出處：快新聞／共軍「正義使命-2025」軍演舉動異常危險！外媒揭3挑釁舉動：同黑幫亮槍

