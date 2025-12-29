共軍「正義使命-2025」軍演 國台辦聲稱：絕非針對廣大台灣同胞

台北市 / 林彥廷 綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習。對此，國台辦發言人陳斌華表示，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅墻鐵壁面前撞得頭破血流。

今日記者提問「中國人民解放軍東部戰區於12月29日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展『正義使命-2025』演習對此有何評論？」

陳斌華表示，解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關系，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何台獨分裂行徑，決不容忍、決不姑息，必將痛擊。

陳斌華指出，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅墻鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估他們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

陳斌華表示，兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，同他們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族覆興的美好未來。

