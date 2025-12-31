共軍「狂射27枚火箭彈」離台超近…海上卻不見火花！專家揭隱藏內幕

中國解放軍自29日開始舉行「正義使命-2025」圍台軍演。圖／國防部提供

中國解放軍自29日開始舉行「正義使命-2025」圍台軍演，對此台灣國軍近日也展現出高度戒備，此次共軍軍演發射27枚火箭彈，其中有24枚距離台灣僅24浬，不過在海上卻未見爆炸火花。對此，中華戰略學會資深研究員張競指出，大多數火箭、導彈在海上測試時，「實彈」並非首選。

張競在臉書發布貼文，表示火箭與導彈假若不是專門設計用於攻擊海上目標，不論其彈頭種類為何，都必須預期當彈頭擊中海面時，海上水體難以產生觸發引信效應。因此對海射擊時，多半不會配有導彈，而會改以與實彈等重之啞彈、海水染色彈以及遙測彈三種彈頭。

張競說若是啞彈，在彈頭擊中海面瞬間，能夠藉由彈頭激起水花進行彈著觀測。假若未在海中設置靶標，光依據彈著所激起水花樣態，其實彈著觀測精準度相當有限。對此彈種之彈著觀測作業，多半是由水面艦艇負責執行。

其次就是海水染色彈，此種彈種在擊中海面瞬間，不但能夠激起水花，同時彈頭還會碎裂，染色劑會向外散出，在海面上產生明顯痕跡，以利於後續由空中實施彈著觀測與記錄分析。對此彈種之彈著觀測作業，多半是由水面艦艇協同艦儎旋翼機負責執行。

張競接著表示，最後就是遙測彈，通常遙測彈都是配合具備終端彈道制，導突防能力之導引飛彈；遙測彈頭都會裝設終端彈道記錄儀器，當彈頭擊中海面之後，遙測彈頭通常都會與彈體脫離，同時遙測彈頭本身要具備相當高之結構強度，才能抵擋住彈頭擊中海面時，所產生之破壞力。通常負責彈著觀測任務艦艇都會納編水下作業人員，以便執行撈回遙測彈頭作業。

上述是由水面艦艇進行之彈著觀測作業，今年來已經逐漸是由無人機所取代，由無人機所進行彈著觀測作業，在安全性、作業成本以及實際彈著觀測效果來說，效果相當理想。運用無人機實施彈著觀測，唯一不能夠滿足之作業項目，就是撈回遙測彈頭作業。最後還是要提醒，彈著密集並不保證確實命中；命中精度與彈著擊中程度並無必然關係。



