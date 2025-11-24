共軍「甲午戰場」軍演恫嚇 台人挺日搶特產3／廣州車展「日系車」仍夯 中車迷：經濟、政治不能混談

中國廣州國際車展上，日系車廠包含豐田、日產和馬自達，還是有來參展。（示意圖，路透社）

中國廣州國際車展，上週五開幕。儘管中日關係日益惡化，但日系車廠包含豐田、日產和馬自達，還是有來參展，也吸引了不少中國車迷逛展區、試車。就有中國人說，經濟是經濟，政治是政治，不能混在一起。

女型機器人站在汽車旁邊，充當車模，全場外型吸睛，引來車迷圍觀。中國廣州國際車展21號開幕，一連舉辦10天，其中也有日系車廠參展，包括豐田、馬自達。還有日產汽車的展區，也吸引不少中國民眾停下腳步試車，似乎不太在意急速降溫的中日關係。

中國民眾：「這個是經濟是經濟，政治是政治，就是說不能混在一起。」自從日本首相高市早苗發表台灣有事言論之後，北京當局就祭出多種反制措施，雖然目前還沒有針對日本製產品，但也有中國民眾認為早晚會發生。

中國民眾：「搞一些輿論然後說抵制日本貨，有沒有意義，人們心裡會自己衡量；即便是中國官媒造勢，大家心裡還是有一桿秤。」

北京目前反制日本的行動，影響最大的是飛航層面。中國澎湃新聞報導指出，未來一週中國赴日航班取消率將在27號達到21.6%，是近1個月來的最高峰。截至24號上午為止，已經有12條中日航線取消所有航班，包括北京飛北海道、揚州飛大阪、石家莊飛東京。中國赴日遊客：「人身安全問題，覺得旁邊的人會反應緊張，中日關係可能會更差。」

野村綜合研究所執行經濟學家木內登英：「2012年尖閣（釣魚台）問題時，中國政府也呼籲公民不去日本，當時持續約1年，中國赴日旅客減少約25%。」學者分析，如果這次中國反制持續時間和當年相同，恐讓日本經濟損失1.79兆日圓，約3587億台幣，該如何應對成為重大課題。

