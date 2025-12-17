共軍「福建號」航經台海 國防部曝監控畫面

▲中國第三艘航空母艦「福建號」。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國第3艘航空母艦「福建號」(CV-18) 11月在海南島三亞正式入列成軍。國防部今（17）日公布福建號航空母艦昨日航經台灣海峽照片，並強調國軍綿密監控。國防部長顧立雄表示，國防部發布上面並沒有艦載機，預判是到上海長興島做進一步的缺改。

國防部今日上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨日上午6時至今日上午6時偵獲共機9架次，其中5架次逾越海峽中線進入北部與西南空域，並偵獲共艦7艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。國防部同時公布共軍福建號航空母艦昨日航經台灣海峽照片，並強調國軍綿密監控。

立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。民進黨立委羅美玲質詢時關切福建號航經台海，顧立雄回應說，發布的照片顯示上面並沒有艦載機，預判它是應該要回到上海的長興島，去做它的再進一步相關一些缺改，目前的觀察是如此。

