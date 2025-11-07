共軍「第三艘」航母正式服役 官方低調幹大事2天後才公布

大陸自主設計的航空母艦「福建號」，11月5日下水服役，服役典禮由習近平親自主持，大陸官媒新華社11月7日才正式對外發佈消息。

據新華社報導，中共解放軍第三艘航空母艦「福建艦」，11月5日已經開始服役。消息出乎各方意料之外。

據瞭解，福建艦入列服役儀式，在海南三亞某軍港舉行，中共中央軍委主席習近平等軍事高層出席，習近平勉勵艦上官兵，要不斷提升專業技能和打仗本領。福建艦服役消息，大陸官方封口得滴水不漏，在儀式舉行兩天之後，才在今（7）日公布完整訊息。

福建艦是中共第一艘電磁彈射型航空母艦，也是共軍第三艘航空母艦，舷號為「18」，2022年6月下水命名。福建艦由中共完全自主設計建造，號稱電磁彈射技術處於世界先進水準。