共軍「蟒蛇戰術」封台灣 他曝：鎖定這三人

▲中國在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。（示意圖／民航局提供）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演展開實彈射擊，解放軍東部戰區30日上午公告，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在位於台灣本島南北兩端相關海域，展開查證識別、警告驅離、模擬打擊，共軍東部戰區新聞發言人施毅更說，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。前立委邱毅認為，共軍此舉是因為美國總統川普宣布對台軍售，另外也要測試日本首相高市早苗「台灣有事論」，最後則是不滿總統賴清德挑釁。

邱毅表示，賴清德日前接受綠營媒體專訪，面對主持人鄭弘儀時，對兩岸情勢發表強硬看法，稱解放軍「實力不夠，不敢武統台灣」，言論流露出高度自信，甚至帶有挑釁意味，就在賴清德相關談話曝光後，解放軍東部戰區隨即於隔日清晨展開大規模圍台軍演，時序上的高度連動，引發外界高度關注。

邱毅指出，這次解放軍軍演名為「正義使命2025」，演訓範圍「四面扼住台灣海峽、宮古海峽、巴士海峽、菲律賓海」，動員海、陸、空與火箭軍，進行全面封鎖。他形容，這是典型的「蟒蛇戰術」，不僅演訓規模與範圍堪稱史上最大，且「開局就打」更屬首例，並稱相關演訓「越鎖越緊」，展現高度軍事壓迫態勢。

邱毅進一步指出，更令外界震驚的是，共軍艦機已進入距台灣極近海域，「恆春以南距台灣僅4.7浬，台東以東距台灣僅9.7浬」。他提到，台灣媒體形容此次為「突襲式軍演」，但他認為「事出必有因」，並研判背後可能存在多項政治與軍事考量，並非毫無預警的單一行動。

邱毅分析，第一，可能是針對美國對台大規模軍售，金額高達新台幣3500億元，且多屬進攻型武器，已違反中美三個聯合公報；第二，可能是測試日本對「台灣有事，就是日本有事」的回應能力；第三，則是針對賴清德近期具挑釁性的言論。他轉述國民黨主席鄭麗文呼籲，要求賴清德「及時宣布放棄台獨黨綱」，避免「拖累台灣2300萬人民」。

