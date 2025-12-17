共軍「4海域擾台」布局曝光了！國防部報告：中國未放棄武力併吞
即時中心／高睿鴻報導
中國近年戮力提升武力，並藉此頻繁騷擾周邊各國，引發東亞局勢緊張；尤其，為遂行統一台灣的意志，對我國動武的野心更是日益蓬勃。為此，國防部長顧立雄今（17）赴國會備詢，分別提出共軍在台灣周圍各海域（東海、南海、西太平洋、台灣海峽）的活動要況與潛在衝突熱點。國防部報告也清楚點出，美國已明確指「不支持單方面改變台海現狀」、也持續鼓勵美盟國家支持台灣，提升我國國防實力及分擔防禦責任。
國防部表示，當前全球地緣政治，依舊交織衝突與威脅；但美國政府已推出「國家安全戰略報告2025」，明確指出不支持單方面改變台海現狀、鼓勵美盟國家支持台灣、提升我國國防實力及分擔防禦責任；另，美國防長及印太司令等高階將領，也紛紛示警中共意圖顛覆現行國際秩序，積極進行武力侵台事前整備。
國防部坦言，面對中共軍事擴張，印太地區國家感受最為深；為應對不穩定局勢發展，各國持續強化多邊軍事協議與防衛能力。國防部亦嚴密監控，中共對台軍事行動、關鍵預警徵候，評估當前敵軍動態及未來可能行動模式；如此一來，有機會爭取早期預警、迅速處置，妥慎應對敵方突然「由訓轉演，由演轉戰」之企圖。
眼見中共不斷發展軍力、並持續對我國文攻武嚇，國防部直言，中共從未放棄武力併吞台灣，至今仍持續強化跨軍（兵）種訓練、從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練。尤其，共軍在海上的活動更是活躍，因此，國防部也分別對東海、台海、南海、西太平洋…等共軍活動要況、潛在衝突熱點進行分析。
國防部長顧立雄。（圖／翻攝自YouTube@國會頻道）
東海方面，國防部說，共軍已於今（2025）年4月於浙江外海開設禁航區，執行多管火箭實彈射擊演練，模擬對我關鍵基礎設施、重要港口等目標進行打擊。此外，常態派遣海警船及軍艦，於釣魚台周邊海域巡邏。今年5月，更發生海警艦載直升機進入日本領空，提高雙方衝突風險。中方持續透過軍事演習及「灰色地帶」襲擾策略，企圖管控東海，提高與日、韓等周邊國家衝突風險。
至於西太平洋，國防部則分析，共軍也不定期派遣戰機，從事跨島鏈遠海飛訓、跟監外籍機活動，並發生與日本自衛隊軍機對峙情況，提高擦槍走火風險；另，每年平均1至2次與俄羅斯艦、機從事「聯合戰略巡航」任務。以及，今年6月遼寧號(CV-16)、山東號(CV-17)兩航艦編隊，首次同時進入西太平洋，從事雙航艦訓練，增加赴西太平洋頻次及規模。
此外，國防部也提到，中共各戰區海軍，平均每年從事4至6次跨島鏈長航訓練；今年2月，南戰長航編隊不僅侵入菲國經濟水域，並繞行澳、紐兩國鄰接海域從事實彈射擊，藉訓練名義之軍事行動，前推海、空力量，提高「中」、美潛在衝突風險。
國防部續指，南海海域方面，共軍運用軍艦、海警船及民兵，分別於民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙等海域，對菲國補給船及海警船，從事近距離攔截、高壓水砲等行動，阻止菲國從事補給及逼迫其放棄該據點；另，今年共機甚至向菲國巡邏機，發射照明彈事件，以灰帶作戰壓迫菲律賓，不僅嚴重影響飛行安全，更製造南海緊張情勢。
此外，國防部還說，共軍也頻頻以海上民兵，錨泊於爭議島礁附近，影響他國漁業及海底資源探勘活動；另持續強化島礁軍事及基礎設施建設，包含機場跑道、機庫、防空、反艦飛彈及雷達、電子戰設施，將對美盟國家航經南海海域構成長期威脅，並藉常態摩擦事件，迫使菲律賓等周邊國家長期處於高強度應對狀態，消耗其軍事資源，意圖對南海實質控制，提高潛在衝突風險。
中國國家主席習近平上任後，中國武力犯台的野心越來越蓬勃。（圖／美聯社提供）
最後則是台海周邊，國防部示警，中共海警船不定期於外（離）島禁限制水域從事編隊巡邏、施放空飄氣球、或派出無人機情蒐我國周邊；另運用民船（權宜輪）關閉AIS、或切換不同「海上移動通信識別碼（MMSI）」等方式，偽冒規避查緝，以拋放錨鏈拖曳方式，破壞我聯外海底電纜，造成我國通訊短暫異常。這些舉動，旨在擴大灰色地帶襲擾，意圖擾亂政府及民生運作、打擊軍民士氣，逐步加大對台威脅恫嚇。
另，國防部也指，共軍已常態派遣海、空兵力，逾越台海中線，赴我周邊執行；所謂的「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，頻次與數量逐年上升，不僅以實際軍事行動壓迫台灣，且結合「灰色地帶」襲擾手段，加大對台威懾力度，提高台海周邊衝突風險。
綜上，國防部說明，共軍頻繁派遣艦、機、公務船，於我周邊海、空域從事戰備警巡、無人機侵擾、逾越禁限制水域等手段，對台進行灰色地帶侵擾及軍事壓迫。另，亦藉軍事演訓及派遣航艦編隊赴西太平洋長航；中共持續軍事擴張，對台威懾力度未曾緩減，甚至外溢影響區域安全穩定。
