共軍2上將1中將遭官宣落馬 被罷免人大代表職務

（中央社台北27日電）中國全國人大常委會今天公告，數名共軍高階將領被罷免全國人大代表資格，其中，中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將是首度被證實涉嫌嚴重違紀違法落馬。

新華社報導，中國全國人大常委會今天公告，又有8人被罷免全國人大代表，他們的代表資格被終止，其中數人是高階將領。

公告顯示，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免前中央軍委副主席何衛東上將（10月被開除軍籍）的全國人大代表職務；中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免前中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍上將（10月被開除軍籍）的全國人大代表職務。

廣告 廣告

在此之前，中國國防部10月17日宣布，何衛東、何宏軍等9名將領涉嫌嚴重職務犯罪，「數額特別巨大」，給予開除黨籍處分。中央軍委也已給予開除軍籍處分。

據報導，中國全國人大常委會會議今天批准任命中央軍委副主席張升民為解放軍選舉委員會副主任。張升民10月28日接替何衛東的軍委副主席空缺。

公告顯示，中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將也被罷免全國人大代表職務，他們消失在公開場合許久後，首度被官方證實落馬。（編輯：楊昇儒/陳彥鈞）1141227