共軍2026年準備攻台？命理專家點名關鍵人是他
政治中心／李汶臻報導
美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾預測，中國恐在2027年前具備攻台能力；日本《產經新聞》今（2025）年5月曾報導提到，解放軍有可能提前在2026年就開戰。針對2026台海是否開戰，曾精準命中柯文哲「不可能選上2024總統」的命理師周映君就表態指出，「個人認為不會」，但關鍵決策人是「他」。另一方面，她特別示警大家「要居高思危」，不排除明年股市恐有動盪出現。
賴清德總統日前宣布，將在未來8年（2026至2033年）投入1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」等防衛作戰體系。當時還拋出「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」的論述，引發外界熱議。對此，賴清德事後強調「國際社會講2027年，是指中國要做好攻台準備，而非2027年要動手」。不過，有關2026年共軍是否提前攻台的話題，依舊引發外界熱議。
總統賴清德日前宣布，未來8年將投入1.25兆元的國防特別預算。（圖／民視新聞資料照）
過去曾預言前台北市長柯文哲「無總統命」，且66歲後命格會走入「空亡」的命理師周映君，日前登上節目《命運好好玩》就針對2026丙午年的整體天運作分析，其中提到2026年台海戰爭是否開打以及明年的台股走勢。周映君提到，2026年、2027年兩年適逢「赤馬紅羊」年份，回顧歷史有不少天災、改朝換代、地震以及水災之事全發生在「赤馬紅羊年」。
面對有不少人詢問老師2026年「會不會戰」，周映君表示「我不是習近平，我怎麼知道他要不要戰」，但她個人認為「不會（戰）」，並進一步稱「習近平要小塊的台灣幹嘛」，她表示台灣的優勢不在於肥沃的土地，而在「台灣的人比較厲害」。周映君還以香港回歸為例，指出「中共把香港拿回去，最後也沒在管」，她要大家不需要過度擔心，並指出這只是中共的「制衡」手段。周映君認為，台灣被當成美中兩國之爭的一項制衡關鍵，並形容台灣「是少數中的重點」。
命理師周映君接著話鋒一轉，提到2026丙午年「火」旺，人容易心浮氣躁，並示警明年恐有經濟方面的問題產生，不排除「有一些被吹的泡沫破滅」或是「漲多拉回」情形出現。但周映君強調，2026丙午年和2027丁未年並非造成股市動盪的關鍵，以經濟角度來看，「今年的股票確實漲太高，漲高一定會拉回」。至於最終會跌到什麼程度，周映君表示不得而知，但提醒明年股票投資多的人需要多加留意。
