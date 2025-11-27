共軍2027年真的準備攻台？她驚吐真相：真正的危險是「這件事」

即時中心／高睿鴻報導

總統賴清德昨（26）公布他在《華盛頓郵報》的公開投書，並投下震撼彈，表態政府將為提升台灣國防，提出「史無前例」的400億美元特別預算案，彰顯捍衛民主及國家安全、阻卻中國入侵的決心。此外，他更召開國安高層會議，確認北京當局「2027年完成武統台灣」之目標，認知中國企圖用「以武逼統」、「以武逼降」等方式，嘗試併吞台灣。對此，科技專家許美華評論道，台灣真正的危險或許還不是戰火，而是「合法」被中國接管。

賴清德昨天說，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣；武力之外，中國也正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉由「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象。

另，在台灣內部，賴清德也指，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標；總統認為，中國的目的就是要將自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。

對於賴清德直率且強硬的聲明，台灣各界紛紛給予肯定，許美華就直言說：「今天，賴清德第一次講出『2027年』，我有點意外，但還是要正面肯定」。她認為，這應該是賴政府上任以來，最重要的宣示；「大幅增加國防預算，加入美日韓歐聯盟，應對2027北京武力侵台威脅！」。

許美華分析，以美國為領頭羊的自由聯盟，應該已經掌握許多情資線報，位處火線中心的台灣總統，才會做出如此明確的宣示。她進一步指出，當賴清德宣示增加國防支出、2026年國防預算超過GDP的3%、2030年前達到GDP的5%，美國在台協會（AIT）也立刻發文呼應，歡迎台灣在2026至2033年，投入1.25兆打造包括「台灣之盾」的國防特別預算；同時，歡迎台灣加入歐洲、日本、韓國等夥伴行列。

許美華接著說，台灣人總是習慣「報喜不報憂」，埋在沙堆裡、不願面對現實的鴕鳥很多；如今，賴清德將2027年中共的「武力威脅時間表」講出來，用意當然是向國際表態，展現台灣承諾自我防衛的決心。同時，也希望全民一起面對嚴峻的情勢。

「再來，藍白在野黨如果反對提高國防預算，就是公開向美日韓歐國際聯盟說No，繼續扯台灣後腿，反美反日親中侵俄，把台灣推向極權中國」，許美華直言說。

而另一方面，她依舊認為，雖然賴清德說出「2027」，但實務上來說，中國與其打台灣，還是不如收買、滲透、分化、弱化台灣；而且許美華說，這個態勢一直在進行中，倘若紅統勢力一路順利推進、先瓦解台灣社會的集體防衛能力，配合中共「以武逼統」、「以武逼降」併吞台灣，對中共來說就更容易了。「尤其武力侵台，勢必觸動美日韓國際聯盟的警報系統，美國老大哥還在的情況下，我反而沒那麼擔心」，她分析說。

因此，與其擔心戰火，許美華認為，台灣真正的危險或許是「合法」被中國接管。她怒控，藍白立委正在國會正在做的事，包括從財政弱化台灣中央政府、從內政放寬中配入籍、參政限制、加速中國洗人口、不在籍投票種種情事，正是朝向台灣「合法」被中國接管的方向前進。

「全世界都不演了，也是好事，就以2027為模擬備戰，大家一起來面對吧！」，她直言說。





