共軍29機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
（中央社記者吳書緯台北14日電）國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲20架次共機，其中17架次逾越中線進入北部、西南及東部空域，以及9艘共艦，總計共軍29機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間6時30分，在台灣海峽空域偵獲中共10架次主戰機及無人機，其中7架次逾越海峽中線。
國軍於昨天上午7時20分至昨天下午2時在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共9架次主、輔戰機。國軍另於昨天下午1時20分至昨天下午5時35分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。
國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：蘇龍麒）1150114
