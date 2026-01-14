共軍29機艦台海活動 17架次越中線 國軍嚴密監控

中共持續在台海周邊行動，國防部今（14）日表示，自13日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機20架次及軍艦9艘，總計29機艦次持續在台海周邊活動，其中17架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於13日上午6時至13日晚間6時30分，在台灣海峽空域偵獲中共10架次主戰機及無人機，其中7架次逾越海峽中線。

此外，國軍於13日上午7時20分至下午2時在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共9架次主、輔戰機；另於13日下午1時20分至下午5時35分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

在海上動態方面，合計偵獲中共軍艦9艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

