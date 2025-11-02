共軍6架次擾台、3架越中線 國防部嚴密監控海空動態

國防部今日公布中共解放軍進入台海周邊空域示意圖。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部今（2）日上午公布最新共軍動態，指出自昨（1）日清晨6時至今晨6時，共偵獲中共軍機6架次、軍艦8艘次於臺海周邊活動。其中有3架次戰機或無人機逾越海峽中線，進入我北部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統全程嚴密監控與應處。

根據國防部發布的圖資顯示，中共軍機活動範圍主要集中於臺灣防空識別區（ADIZ）西側外圍，自馬祖、烏坵一路延伸至金門西側外海，活動時段自上午7時40分至傍晚6時45分。國防部指出，這些機艦行動持續在臺海周邊活動，對臺灣防空壓力形成挑釁性威脅。

國防部重申，面對共軍侵擾，國軍即時掌握海空動態，採取「不升高衝突、不引發事端」原則，妥慎應對各項突發狀況，同時堅定守護國家主權與安全。

