共軍9機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

買房的人變少了！六都全年移轉量狂掉25%，創下8年新低，雖然12月趕在年底交屋潮衝了一波，但整體買氣還是很疲弱。更有趣的是，房價開始出現明顯分化，雙北市有電梯的大樓、華廈反而逆勢漲價，但公寓全面下跌，尤其桃園以南跌幅更重。專家戴德梁行顏炳立直言，台股再怎麼熱，房市也熱不起來，因為流動性差太多了，未來兩年想撿便宜？恐怕是不可能的任務啊！

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 55