共軍9機艦擾台「空飄氣球又越中線」 9日將發射火箭經過台灣

台海局勢再度升溫。國防部今（7）日公布最新共軍動態，自昨（6）日上午6時至今日上午6時，共偵獲中國大陸解放軍2架次軍機在台海周邊活動，雖未逾越海峽中線進入台灣空域，但海上仍有多達7艘中國大陸軍艦持續在周邊海域徘徊。更引人關注的是，國軍昨日上午11時20分偵獲1枚中國大陸空飄氣球越過中線，並一路飄向東北方向，於下午2時消失。

國防部指出，該枚空飄氣球出現在基隆西南方106浬、高度約3.1萬呎的位置，飄行方向穩定，國軍全程掌握其動態。包括軍機、軍艦與空飄氣球在內，國軍均已派出任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控。

廣告 廣告

此外，中國大陸官方更公告，將於12月9日在西昌衛星發射中心發射火箭，飛行路徑將通過我國上空，預計落入西太平洋海域。國防部強調，相關動態均已納入監偵範圍，國軍將依程序妥為應處。

國防部重申，面對共軍頻繁擾動，國軍將持續強化情監偵作為，堅守崗位，確保國家安全。

【看原文連結】