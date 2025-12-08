共軍J-15對日本F-15J連開射控雷達「只差沒扣扳機」...吳明杰分析意在逼迫撤回「台灣有事論」：接下來恐刻意逼近日本本州...不排除直接繞一周示威

先前日本首相高市早苗因發表「台灣有事」一論，引起中國極度不滿，並祭出一系列反制措施，意圖逼迫高市撤回言論；然而日前中共J-15戰機在沖繩附近國際空域，兩度對日本F-15J戰機開啟「射控雷達照射、鎖定」，再度升級中日情勢。對此，軍事專家吳明杰分析，其目的就是藉此動作威脅、逼迫日本收回「台灣有事」相關言論。他認為，接下來很可能會刻意逼近日本本州，甚至不排除直接繞日本一周示威。

吳明杰提到，日本防衛省指控，共軍6日在沖繩本島東南國際空域，兩度以J-15戰機對日本先後兩架F-15J戰機開啟射控雷達照射甚至鎖定，對此不僅日本防衛大臣小泉進次郎緊急召開記者會抗議，也驚動日本首相高市早苗出面直指共軍舉動「非常危險」。

吳明杰指出，共軍這次動作，挑釁和威脅日本的針對性相當明顯，為逼迫日本收回「台灣有事」相關言論，北京近月來已發動輿論戰對日窮轟猛批，然高市政府卻不為所動；中國在出言恐嚇不成後，騎虎難下又找不到下台階，最後黔驢技窮又回到武力威脅的老套路，這正是這次共機刻意對日機做出危險動作的主因。



吳明杰說，先談戰機開啟射控雷達的威脅性和危險性，戰機飛行員做出此舉，就如同有人把槍舉起並瞄準你，只差沒扣下板機開槍射擊。他說，戰機一般在空巡弋時雷達只對空中進行大範圍掃描和搜索，除非進入戰鬥狀態，否則不會輕易開啟射控雷達。



吳明杰解釋，因為一旦射控雷達開啟，雷達會集中波束照射準備攻擊的目標，接下來就是鎖定和發射，然後射控雷達將會導引飛彈追擊「敵機」。



依這次事件來說，吳明杰認為，共軍J-15戰機竟先後兩度對日本航空自衛隊的F-15J戰機開啟射控雷達，這絕非只是單一突發意外，而是刻意並針對性的挑釁。他分析，其目的就是藉此動作威脅日本，並逼迫日本收回「台灣有事」相關言論。



吳明杰說，然而共軍這項絕對有北京授意的動作非常危險，因一不小心很可能因而擊落日機或遭日機自衛反擊，進而引爆中、日軍事衝突，共軍這種行為正是北京慣用批評別人的「玩火」。



吳明杰也說，就他的觀察，共軍這次對日的挑釁動作，很可能只是接下來一連串對日、對台甚至對菲、對澳等大規模武嚇動作的開端，因為這次以開啟射控雷達照射日機的兩架共軍J-15戰機，是配屬在「遼寧號」航空母艦上的艦載機。



吳明杰指出，若根據日本防衛省公布的航路圖，共機威脅日機的空域，正是位於日本沖繩本島和沖大東島間的海域，「遼寧號」在12月七日還轉向北上正朝日本本州前進；若和今年五、六月間「遼寧號」也曾穿出宮古海峽出第一島鏈演訓相比，這次「遼寧號」是首度穿越沖繩東面海域北上，比上次還要接近日本，警告威脅日本的意味非常明顯。



吳明杰認為，北京刻意派「遼寧號」航母對日展示軍力，接下來很可能會刻意逼近日本本州，甚至不排除直接繞日本一周示威。



吳明杰也說，而與此同時，共軍機艦近日在台海周邊的動作也同步升高，除機艦數量又增加，還被發現有兩艘可用於支援兩棲登陸的滾裝貨輪也在台海進出，並出現中國三艘公務船在接近台灣澎湖的「台灣灘」海域首度假借「搜救應急演練」名義演習；而近日，另在南海，甚至遠達澳洲海域，也發現有共軍075兩棲突擊艦組成的艦隊出沒。



吳明杰表示，有國際媒體日前已披露，共軍近期發動近百艘船艦分赴各海域演訓，台灣國安局也證實共軍目前正有四批艦艇正在海上演練。因而不能排除，北京有可能為逼迫日本退讓並進而阻止他國介入台海，在近期發動大規模、跨戰區的海上軍演，其範圍很可能一路從東海、台海、南海到澳洲海域，並藉此同步對日、對台、對菲和對澳四國進行武力恫嚇。



吳明杰直言，不過就算北京真的準備發動這種大規模的跨區域軍演，這項動作唯一能證明的，絕非中國已經強大到足以成為東亞區域的主宰者，而是進一步更加印證，中國正是亞太地區的亂源。特別是中國此舉不僅不會讓希望台海和平穩定的美、日、澳、菲等國恐懼和怯步，反而會促使這些國家結合形成集體防禦力量，並加速和台灣合作，共同嚇阻中國的威脅。



吳明杰強調，其中特別是日本，過去因為二戰教訓而轉向追求和平，並因而對中國過去威脅百般容忍；然而北京卻一再咄咄逼人，如今還更進一步威脅到日本的安全和生存，日本的大和魂勢必將會因而被喚醒。一百七十幾年前的美軍「黑船」導致了日本的「明治維新」，而現在中國的「紅船」竟也開始威脅日本，日本被迫崛起的新時代，很有可能就會在日本鐵娘子高市早苗首相的手中再次展開。

(圖片來源：三立新聞網)

