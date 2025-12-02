



前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文表示，先生去年830被兵分54路搜索的那份理由書多離譜、詭異，她爆柯文哲私下還嗆，「去賴清德家搜索一遍，他案底也不少啊，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精采許多…」。陳佩琪砲轟「民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」

陳佩琪指出，她和先生吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。

廣告 廣告

陳佩琪透露，這幾天陪他坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說是兵分54路，搜索54個地方， 些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？先生說「也去賴清德家搜索一遍，他案底也不少啊，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精采許多…」

陳佩琪質疑，這份搜索理由她曾被姜長志叫去問時問過他，他的回答是：「 當然有理由啊，但不跟妳講。」現在她原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應。

更多新聞推薦

● 「兵分54路」荒謬搜索理由曝光 柯文哲：若搜索賴清德和他親友，絕對比我們家精彩