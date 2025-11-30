兵力輸人…委國抗美 擬打游擊、搞破壞

路透十一月廿九日報導，美國軍力遠勝委內瑞拉，委軍長期面臨缺乏訓練、薪餉低與裝備老舊問題。委內瑞拉對美國可能的入侵，已制定兩套因應策略。

委內瑞拉總統馬杜洛雖號稱，國內已有達八百萬名平民接受民兵訓練，但真正具戰力、可能在保衛委國行動中派上用場的僅數千名情治人員、武裝的執政黨「委內瑞拉聯合社會黨」（ＰＳＵＶ）支持者colectivo與部分民兵。

在軍備上，委軍主力為蘇聯（俄羅斯）製、已服役數十年的武器，像二○○○年代所買的約廿架蘇愷戰機，但在軍機的「代差」上，完全無法應對美國的Ｂ─２「幽靈」匿蹤轟炸機。委軍的俄製直升機、戰機及肩射飛彈也很老舊，妥善率偏低。

廣告 廣告

根據路透查閱的消息和委內瑞拉當局規畫的文件，委國對美國可能的入侵制定兩套因應策略。

其一是游擊式的持久抵抗。小股部隊將分散在全國逾二八○處，除破壞基礎設施，並使出游擊戰術。馬杜洛日前在委國國營媒體誇稱的五千枚俄製「針式」肩射飛彈已完成部署。受攻擊時，委國軍方將下令各部隊立即分散隱蔽，以確保委軍的有生力量。

除了委軍部隊，鄰國哥倫比亞的游擊隊，像「全國解放軍」（ＥＬＮ）長期活躍在委國西部，當地也盛行種植毒品古柯鹼的原料古柯。

其二則是「無政府化」策略。儘管委國官方從未表明，但該策略旨在運用情治單位與武裝的執政黨群眾在首都卡拉卡斯「搞破壞」製造混亂，這些群眾常以機車車隊的方式作為側翼，和反馬杜洛政府的抗議人士對抗，旨在使委國陷入無政府狀態而無法治理，以拖延或弱化美國可能採取的軍事行動。

然而委軍現役基層士兵每月薪餉僅約一百美元（約台幣三一七○元），僅能支應家庭基本開銷的兩成左右，是軍中士氣低落主因之一。

六位熟悉委國軍力的人士指稱，一旦美軍展開攻擊，委軍部分部隊早已出現的逃兵情況可能進一步擴大。近年來委軍主要的「實戰經驗」在於鎮壓國內街頭示威抗議，而非面對正規的軍事衝突及戰爭。

【看原文連結】

更多udn報導

狂買7件！七、八年級生見1款褲子怕爆：記憶回來了

免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧：第一次聽說

無薪職務卻一位難求？社區委員「隱藏誘因」曝光

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認「這飲料」連喝4年飆血糖