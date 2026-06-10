兵家綺得知噩耗衝醫院 見傅子純最後一面「睡得很安詳」

兵家綺與傅子純情同姐弟。（圖／侯世駿攝）

46歲的傅子純日前病逝，讓外界相當震驚，他生前演過《黃金歲月》、《愛的榮耀》、《好運來》等八點檔，在圈內人緣非常好，開放靈堂首日許多好友前往悼念。與傅子純情同姐弟的兵家綺接受訪問，透露得知消息後第一時間就前往醫院，並見到了傅子純的最後一面，「就像睡著的樣子，沒有搶救過的痕跡，睡得很安詳。」

顏曉筠回憶與傅子純的相處點滴忍不住大哭。（圖／侯世駿攝）

兵家綺坦言這幾天幾乎都沒辦法睡，一閉上眼睛就想到過去與傅子純相處的點點滴滴，並說傅子純是個報喜不報憂的暖男，「會製造很多歡樂給我們，拍戲時他自己也很累，但會講笑話跟做很調皮的事情，永遠記得他是很陽光的樣子。」並說：「做姐姐的，會陪他到人生畢業典禮，子純安心地走，我們會照顧好你的太太。」

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與傅子純合作過《好運來》的顏曉筠受訪時忍不住大哭，表示：「當下看到新聞，拿著手機覺得這個世界好像靜止了，我第一個想到的就是大嫂怎麼辦？」並說過去在對戲時，傅子純不斷鼓勵她，甚至看得出他對角色的設計，讓她一直相當感恩。

顏曉筠也說自己以前打手球，傅子純看到她推男演員的戲，開玩笑說：「怎麼飛這麼遠了！」更常常向她的對手演員打趣說：「要小心喔，她（顏曉筠）力氣很大！」想到這些過往回憶，顏曉筠情緒潰堤，大哭說：「子純哥都是帶給人家快樂，能給他快樂我也很開心，想到子純哥的臉我就很捨不得，你說我力氣很大， 我真的很想把你拍醒，但我真的做不到！」

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