兵家綺每天失眠等不到弟弟入夢 翁家明曝傅子純曾喊：想休息

【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Corrinna透露老公正確死因是「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。擁有好人緣的他，現場非常多至少超過30位藝人到場，情同親姊的兵家綺當時趕到醫院已來不及，今再感嘆：「我一見到他，他就是睡得很安詳，我就先罵他，開這玩笑開太大，怎可以這樣子。」翁家明則透露，傅子純近期不拍戲休息，是為了找尋演戲的新靈感。

兵家綺不捨傅子純就這樣離開。（圖／記者許方正攝）

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兵家綺今到靈堂拈香，提到和傅子純有十多年交情，一直把他當弟弟看待，第一時間看到高欣欣傳訊告知他在醫院急救，立刻趕到醫院，「我一見到他，就是睡得很安詳，我就先罵他，開這玩笑開太大，怎可以這樣子」，內心實在難受。



她提到傅子純睡得很安詳，並沒有一般來說有「搶救過的狼狽」。被問到這幾天是否有入夢？兵家綺神色憔悴地坦言，這幾天幾乎無法入眠，每天都淺眠一、兩小時，一打開電視、手機都是他的身影，躺在床上滿腦子全都過去一起的畫面。

吳政澔感謝前輩提攜。（圖／記者許方正攝）

在兵家綺心中，傅子純是一個不折不扣的暖男，「他是個報喜不報憂的弟弟，對家人、朋友都很堅強、貼心，常會主動說『姐，我買杯咖啡給你喝』。



以前大家拍戲拍到很疲憊，他明明自己也很累，卻會故意講笑話、搞怪、做一些調皮的事，把歡樂帶給大家，真的是個很陽光的男孩子」。兩人最後一次合作雖然是在《愛的榮耀》，但當時並未對到戲，私下則因為都是「愛狗人士」、各自養了兩隻毛小孩而頻繁聯絡，沒想到如今卻天人永隔。

顏曉筠哭到泣不成聲。（圖／記者許方正攝）

劇組開心果，扮女裝搞笑



吳政澔前年加入《愛的榮耀》劇組時，前幾場戲就是和傅子純合作，「他是個非常好的前輩，很有耐心，一看到新人的問題，就會趁空檔把所有會的、能教的，毫無保留教給我們。在大家最累的時候，他永遠是那個會跟大家開玩笑、最沒有架子的前輩」。



收到消息時，吳政浩內心無比震撼與感慨，這幾天回想起去年拍《好運來》與他的互動，傅子純總是一副笑嘻嘻的模樣，「我相信即便今天大家來看他，他也是笑笑的」。他也透露，前幾天和太太聊到此事，兩人都深感「最辛苦的是留下來的人」。

李千娜低調現身靈堂。（圖／記者許方正攝）

翁家明透露在拍攝《好運來》常聯絡，因傅子純是民視力捧的小生，見他沒有演出《豆腐媽媽》還關心了一下，後來傅子純告訴他，認為八點檔角色雷同性過高，想尋找新的方向，所以休息了一下，翁家明補充：「因為拍一部戲要花1年的時間，傅子純想休息並不是因為身體的問題。我跟他說休息一下再接，會更有活力。」



回憶傅子純在攝影棚時，非常幽默可愛，還會扮女裝逗大家笑，他得到消息當下，情緒很難平復，「這次很遺憾，沒想到這樣事情發生，他身體都很好，希望他一路好走，家人節哀，把悲傷縮短、早日脫離悲傷」。



傅子純靈堂首日弔唁的名單有，高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、顏曉筠、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪、蔡昌憲、何豪傑、導演李岳峰女兒李怡慧、導演張志鴻、楊皓崴、陳妍安、黃瑄。

翁家明才剛關心過傅子純。（圖／記者許方正攝）

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