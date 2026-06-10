兵家綺落淚現身靈堂！憶見傅子純最後一面 心痛喊：你玩笑開大了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導

男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香悼念，靈堂不對外開放。稍早藝人兵家綺先是攙扶傅子純遺孀現身受訪，隨後她也向媒體表示感謝大家對於傅子純得關心。

兵家綺落淚現身傅子純靈堂。（圖／黃鈺晴攝）

兵家綺提到自己與傅子純之間有十多年交情，「我一直都把他當作親弟弟看待。」所以自己在接到通知的第一時間跟家人一樣完全無法接受，但她與其他姐姐們都會陪伴傅子純到最後的畢業典禮，更承諾會好好陪伴傅子純遺孀。

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回憶傅子純離開的那一天，兵家綺提到，自己一開始是接到高欣欣的訊息說傅子純在急救，便立刻趕到醫院，而見到傅子純的第一件事就是罵他，「你真的開這玩笑開太大了，你真的開太大，你怎麼可以這個樣子！」而她也形容，傅子純當時就猶如睡著一般，「他就像睡著的樣子，沒有像那種急救，讓人家感覺很狼狽，他就是真的是睡得很安詳。」

至於是否有夢到傅子純，兵家綺坦言，自己這幾天其實很淺眠，因為自己一打開手機、電視就都是傅子純的身影，躺在床上都會想起與傅子純之間的點滴，她透露，傅子純一直都是一個報喜不報憂的人，總是很貼心及關心自己，而當劇組的人員都很累的時候，傅子純總會跳出來製造歡樂給大家。





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