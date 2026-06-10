兵家綺見傅子純最後一面 「像睡覺一樣安詳」

兵家綺到傅子純靈堂弔唁。李政龍攝



傅子純6月7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」猝逝，享年46歲，視他為弟弟的兵家綺今（6╱10）到靈堂弔唁，她透露一收到他正在急救的訊息就直奔醫院，「見到他，我就先罵他，『你真的開這個玩笑開太大了，你怎麼可以這樣子？』其實我看到子純的時候，他就像是睡覺一樣，他就是真的是睡得很安詳」。

兵家綺直言這幾天都沒有辦法睡，「我大概都只有很淺眠睡1、2個小時，像昨天我一直想睡，一直沒有辦法，我一打開手機或打開電視，我都是看到他，躺在床上就一直在想著跟他以前拍戲、一起出去吃飯的事情」。直誇傅子純是暖男，「他是1個報喜不報憂的弟弟，他是蠻堅強的男孩子，甚至對自己的家人也是」。

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而兵家綺回憶與傅子純拍戲時，即使大家都很疲憊了，「他會製造很多歡樂給我們，其實他自己也很累了，可是他會講笑話，或者在排戲中搞怪、做一些很調皮的一些事情，讓大家很歡樂，我們永遠都記得他是1個很陽光的男孩子」。

顏曉筠談傅子純泣不成聲。李政龍攝

顏曉筠今一講到傅子純就痛哭失聲，談到合作《好運來》時，「他有鼓勵我，他甚至有看出來我對角色的設計，他都看在眼裡」。當得知噩耗時，哭訴著：「我覺得這個世界靜止了，為什麼會發生這樣的事情？我第一個想到就是大嫂怎麼辦？」

今前往弔唁的還有高欣欣、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪、蔡昌憲、何豪傑、楊皓崴、陳妍安、黃瑄、李岳峰導演女兒李怡慧、張志鴻導演等人。

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