兵家綺見傅子純遺容安詳睡著 翁家明曝「他說休息一下好了」
傅子純7日因急性血癌猝逝，10日家屬開放靈堂供親友追思，兵家綺把他視為弟弟看待，第一時間趕赴醫院見最後一面，她受訪時哽咽透露，第一句跟他說：「玩笑開太大，你怎麼可以這樣，他就像是睡著樣子，睡得很安詳。」她這幾天都睡不著，一打開手機、電視都是他；翁家明則透露，傅子純有跟他說先休息一下，想嘗試新戲路角色，沒想到發生憾事。
兵家綺這幾天都陪同遺孀，「第一時間家人沒有辦法接受，姐姐們都會陪他人生畢業典禮，子純安心的走，我們會好好照顧太太、會陪伴著她。」她也讚，他真的是一個暖男，報喜不報憂，堅強的男孩子，對自己、家人都是，「我們一起拍戲很疲憊時，製作很多歡樂給我們，整場都很歡樂，他是陽光的孩子。」
翁家明從《風水世家》開始跟傅子純合作，去年才剛殺青《好運來》，他受訪時回憶：「一看是年輕小夥子，民視未來之星，身體很強壯，對他印象深刻單槓拉得很好，體格很像海軍陸戰隊。」而傅子純在《多情城市》和飾演他女兒戀愛，翁家明覺得這是他升格男主角的重要作品，「這次遺憾大家意想不到，他身體一直都很好，希望一路好走。」而他也曾問傅子純，為何沒有參與《豆腐媽媽》，傅子純表示休息一下好了，想嘗試新戲路角色，「他是我們心目中永遠的男主角。」
吳政澔談及，第一次進組拍攝《愛的榮耀》很緊張，遇到傅子純感念他是很好前輩，「他會去看新人緊張，空檔時間會教我們，大家對他印象，永遠可以開玩笑、完全沒有架子的前輩。」他現在回想去年一起拍攝《好運來》，都是滿滿的歡樂，「相信今天大家來看到他，他在現場也是笑笑，跟大家開玩笑。謝謝子純哥留給大家回憶都是樂觀正面。」
傅子純生前人緣佳，10日抵靈堂弔唁演員，包括高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、顏曉筠、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪蔡昌憲、何豪傑、李岳峰導演女兒李怡慧、張志鴻導演、楊皓崴等人。
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