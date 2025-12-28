兵工廠前專訪2000首播 賴清德揭背後意義

▲賴清德特別挑選在兵工廠前接受專訪，並將在今晚8時首播。（圖／翻攝自賴清德臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪，今晚8時將在《三立新聞》首播，而接受專訪地點特別挑選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，賴清德說明表示，希望大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，背後代表的是真實的國防戰力 ，國家能夠提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民的生命財產安全 ，「投資國防，就是投資和平！」

賴清德表示，自己在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受訪問。而這裡是台灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」出生的地方，包括40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車，都是在這裡生產製造 。

至於為何挑選在此接受專訪，賴清德說，因為希望讓大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實的國防戰力。國家能夠提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民的生命財產安全，「投資國防，就是投資和平！」

賴清德也預告，在節目中也提及台灣如何透過「國防自主」與「對外採購」並進，打造堅韌的「台灣之盾」。必須要有保護自己的實力，才能維護台海的和平穩定，國防產業不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山 。

