兵役期結束正式合體！Ozone打破慣例拋震撼彈 高調解鎖金曲新身分

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人氣男團Ozone擔綱首任金曲遞獎大使。台視提供

《第37屆金曲獎頒獎典禮》將於6月27日在台北小巨蛋登場，今年典禮最具突破性的反轉，莫過於遞獎大使打破過往慣例，特別邀請人氣指標男團 Ozone 擔綱，負責守護象徵音樂人最高榮榮耀的金曲獎座。

Ozone 團員表示：「今年金曲獎首度有傳遞獎座的重責大任，Ozone 非常榮幸成為第一任的大使；我們秉持著『音樂人的榮耀、Ozone 來守護』的心情，祝福每一位入圍者。」

Ozone 在出道短短半年便挑戰北流、並在兩年內攻下台北小巨蛋開唱。前陣子因成員陸續服兵役，期間除了有三位成員組成的小分隊推出新歌外，成員們也接連發行個人單曲，近日隨著成員正式退伍，6人再度合體活動，期盼此次能以整體之姿為典禮注入能量。

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金曲37典禮音樂由陳星翰 Starr Chen操刀。台視提供

去年得主變身配音陣容 戴曉君幽默比喻鬼抓人

除了精彩的遞獎大使陣容，今年入圍 VCR 特別邀請曾於去年榮獲金曲獎肯定的黃子軒、戴曉君 Sauljaljui、呂士軒及李竺芯獻聲配音。

上屆客語歌王黃子軒坦言，相較於身為入圍者時的忐忑心情，這次以配音者身分參與則讓他倍感榮幸，笑稱平常心是不可能的。而戴曉君 Sauljaljui 則形容這次配音如同在丟捧花，要把幸運傳遞給下一位幸運兒，並幽默將台下等待的時刻比喻成在玩「鬼抓人」，過程既緊張又刺激。

去年一舉奪下兩項大獎的饒舌歌手呂士軒則分享，在錄音時彷彿重新認識了一次今年所有入圍作品，由衷敬佩評審的辛勞，並認為在典禮現場感受每個瞬間是最珍貴的回憶。

木木圓夢擔任金曲37廣告主持人。台視提供

法式台語天后玩 AI 科技木木接廣告主持人

台語歌手李竺芯在去年以黑馬之姿狂掃3項大獎，今年同樣氣勢如虹，憑藉結合前衛AI科技的〈Sakura Gansha〉入圍本屆「最佳 MV 獎」，該作品在叩關金曲前便已累積 15 座國際獎項肯定。

過去李竺芯以獨特的「法式台語」唱腔驚豔樂壇，今年同樣加入入圍 VCR 的配音陣容，用獨具辨識度的嗓音陪伴入圍者迎接入圍名單揭曉的重要時刻。此外，近年活躍於主持領域的木木，在金鐘獎星光大道主持時的穩健台風與靈活反應廣受好評，這次接下金曲獎廣告主持人重任。

木木坦言，這不只是一次主持工作，更像是完成一個珍貴的夢想，期待在專業與輕鬆之間找到平衡，讓觀眾看見音樂人最真實的一面。典禮和星光大道音樂則特別邀請今年入圍者陳星翰 Starr Chen 操刀，鄭人豪 aHaO 以及呂諾 Ray Soul 共同製作。



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