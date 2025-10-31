兵役體檢回歸軍醫院？顧立雄：會跟內政部役政司討論

（中央社記者林敬殷台北31日電）藝人閃兵爭議不斷，台北榮民總醫院院長陳威明日前建議，兵役體檢應回歸更專業的軍方醫院處理。國防部長顧立雄今天表示，國防部軍醫局會跟內政部役政司討論，現在談到複檢部分，看軍醫院能量如何，會商後如有一致意見，再跟外界報告。

立法院會下午繼續進行施政質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

藝人閃兵爭議，餘波盪漾，負責複檢的醫院，包括台大、榮總及三總近日也被懷疑可能有不肖醫師配合作假，令陳威明感嘆，在詐騙猖獗的時代，連看個病都要預防詐騙，實在悲哀，並建議兵役體檢應回歸更專業的軍方醫院處理。

對於陳威明的建議，顧立雄表示，國防部軍醫局會跟內政部役政司討論，現在談到複檢部分，要看軍醫院能量如何，會商後如有一致意見，再跟外界報告。

媒體追問體位標準何時公布，顧立雄說，預計明年4月。（編輯：蘇志宗）1141031