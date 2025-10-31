兵役體檢複檢回歸軍醫院？ 顧立雄：與役政司討論再對外報告

多名藝人閃兵役爭議不斷，台北榮總院長陳威明日前建議，未來兵役體檢複檢應回歸更專業的軍方醫院處理。國防部長顧立雄今天表示，國防部軍醫局會跟內政部役政司討論，現在是講到複檢的部分，看軍醫院的能量如何，會商之後有一致的意見，再跟外界報告。

藝人閃兵役爭議不斷，台北榮總院長陳威明日前建議，未來兵役體檢複檢應回歸專業的軍方醫院。國防部長顧立雄（圖）31日表示，國防部軍醫局會跟內政部役政司討論，會商之後再跟外界報告。（中央社資料照）

立法院會下午繼續進行施政質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

藝人閃兵役爭議延燒，負責體檢複檢的台大醫院、北榮及三總近日被懷疑，可能與不肖醫師配合作假。陳威明感歎，在詐騙猖獗的時代，「連看個病都要預防詐騙，實在悲哀」，並建議兵役體檢應回歸更專業的軍方醫院處理。

廣告 廣告

對於陳威明的建議，顧立雄回應，國防部軍醫局會跟內政部役政司討論，現在講到複檢部分，要看軍醫院的能量如何，會商之後就有一致的意見，再向外界報告。

媒體追問，何時會公布新的役男體位區分標準，顧立雄說，還是預計明年4月。