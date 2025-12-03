兵推24次「台灣有事」 日媒揭中國只勝2次關鍵！

國際中心／饒婉馨報導

日本首相高市早苗日前國會答辯中明確指出，若台灣海峽發生「伴隨武力行使」的情勢，可能構成日本的「存立危機事態」，意旨日本可能出兵，此番言論引起中國強烈反彈，導致中日關係降至冰點。有日媒分析，中國反應如此激烈，或許跟美國智庫之前推出的24種中國入侵台灣的兵推結果有關。





根據日媒 《President Online》 指出，引用前海上自衛隊軍官、YTR沃爾夫少校所撰寫的書籍《前海上自衛隊幹部教你守國地緣政治入門》，書內列出美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在2023年公布24種中國軍事入侵台灣兵推的情境結果。模擬的中國勝利條件是「控制台灣」，如果日本、美國和台灣可以成功阻止中國就獲勝，在24次模擬中，中國解放軍失敗了22次，僅贏了2次，甚至在那2次勝利中，中國最成功的情景，也只能佔領台灣不到四分之一的面積。然而，這兩次中國的獲勝，都是建立於「美、日沒有聯手」的前提；其中一項是「美國未在台灣緊急狀態中進行軍事干預」， 另一個則是「日本採取中立立場，不允許美軍使用其基地」。

美軍駐地是在千里之外的美國本土，從加州聖地牙哥海軍基地到台灣的距離約有1.1萬公里，即使以30公里/小時的速度橫渡大海，也需要大約兩週才能抵達。 如果來回往返，則需要一個月；還要加上所有準備工作、補給等的話要更久。相比下來，日本跟台灣的距離更近、離中國比台灣更遠，兼具效率與安全的理想後勤基地。報導指出，即便美國可以在沒有日本的情況下，對台灣進行軍事干預，但日本的合作對於展現其全部實力相當重要。當然，這並不代表日本必須參戰，而是日本作為前線的後勤基地，必須讓美軍全力出戰。因此，在台灣發生緊急狀態時，日本應要提供後勤支援，讓美軍能全力以赴，並保護日本本身，作為其基地。 如果可能，支持美軍並限制中國海軍潛艇行動會更好，但首要任務應是日本的防衛。最後強調，這場兵推討論的起點是，台灣要有自我防衛的意志，讓美國軍事介入、日本支持美國，中國勝出的可能性就不大。

原文出處：美日聯手中國輸定了？兵推24次「台灣有事」解放軍只勝2次…日媒揭1關鍵

