兵整中心升旗典禮 展現堅定愛國信念

記者張雅淳／綜合報導

為迎接民國115年嶄新年度，陸軍兵工整備發展中心昨日清晨舉行升旗典禮，由主任張少將主持，率領高勤官、各廠庫主官及各科科長共同與會，以實際行動勉勵官兵在新的一年持續精進本務、戮力戰備。在莊嚴肅穆的國歌聲中，全體官兵精神抖擻向國旗行最敬禮，展現堅定守護國家、捍衛國防的決心。

張主任期勉同仁，兵整中心肩負國軍後勤整備與戰力維繫的重要任務，唯有團結一心、精進專業，方能確保任務遂行無虞。新年度面對多元挑戰，期許各級幹部持續發揮領導統御，帶領官兵落實紀律與安全要求，加強防範詐騙、洗錢及防堵共諜等作為，以穩健支撐國軍整體戰力。透過元旦升旗典禮，不僅象徵新年的開始，也凝聚全體官兵向心力，為115年各項任務奠定堅實基礎。

兵整中心舉行升旗典禮，展現堅定守護國家的決心。（兵整中心提供）