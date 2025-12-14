兵整中心心輔講座 培養正向思維

記者李承勳／綜合報導

陸軍兵整中心日前辦理「114年下半年度心輔專題講座」，由政戰主任徐上校主持，邀「蛹之生心理諮商所」以心理諮商角度，探討人們遭詐騙原因及預防方式為題，進行專業講授，解析人們在情緒脆弱等情境下，如何落入詐騙陷阱，並透過實例詐騙手法，期使官兵清楚辨識風險，以提升自我保護能力。

徐主任表示，講座不僅增進官兵對詐騙心理機制的認識，更有助於培養正向思維、強化情緒管理與社交連結，盼藉由系統性學習，使官兵能從挫折中反思成長，逐步建立「我是有能力的，我能應對」的正向信念，進而形塑健康、穩定且更具防護意識的環境。

兵整中心辦理「114年下半年度心輔專題講座」，培養官兵正向思維。（兵整中心提供）