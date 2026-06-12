兵整中心接待南投縣各界端節敬軍 感謝堅定支持

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記者葉軒瑜／綜合報導

端節將屆，為慰勉國軍官兵保家衛國辛勞，南投縣政府秘書長李良珠日前率領各界敬軍代表，由南投軍人服務站站長魏治民陪同，前往陸軍兵工整備發展中心實施端節慰問，向戍守崗位的官兵傳遞誠摯關懷與佳節祝福，充分展現地方政府與社會各界對國防的堅定支持，彰顯「軍民一家親」的深厚情誼。

兵整中心主任張少將表示，感謝南投縣政府及地方各界長期對國軍的支持，是官兵戮力戰訓本務最大的動力與堅強後盾，全體同仁將持續秉持後勤專業素養與嚴密維保紀律，確保作戰任務達成。

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南投縣政府秘書長李良珠率領各界敬軍代表前往兵整中心端節慰問，彰顯「軍民一家親」的深厚情誼。（兵整中心提供）