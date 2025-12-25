兵整中心耶誕親子同歡日 凝聚官兵眷屬情誼

記者謝承宏／綜合報導

為迎接歲末佳節，營造溫馨和樂的氛圍，兵整中心昨日舉辦「岳崗耶誕親子同歡日」家庭日活動，由中心主任張少將主持，邀請官兵及寶眷共襄盛舉。活動結合節慶布置、攤販遊戲、親子互動及團康活動，現場氣氛熱絡，讓官兵在一年辛苦忙碌的任務之餘，能與家人共享難得的溫馨時光。

張主任致詞時表示，家庭是官兵最堅實的後盾，透過親子同歡活動，不僅能促進家庭情感交流，也有助於凝聚單位向心力與團結精神。值此歲末年終之際，期盼藉由耶誕佳節的祝福，讓官兵與眷屬感受到單位的關懷與祝福，攜手迎向嶄新的一年，共同為部隊穩定與戰力提升努力。

兵整中心舉辦耶誕親子同歡日，凝聚官兵眷屬情誼。（兵整中心提供）