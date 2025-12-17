兵長都輸了！《魔物獵人 荒野》驚現爆笑「人體戰鬥陀螺」BUG，雙刀獵人黏著巨戟龍飛上天！
Capcom（卡普空）動作遊戲《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）於昨日（16日）釋出第四次免費大型更新，這次改版最大的亮點便是經典古龍「巨戟龍」的正式回歸。但新魔物帶來的也包含一些新的 BUG，甚至誕生出搞笑的「飛天雙刀」新流派玩法？
《魔物獵人 荒野》更新後，社群出現相當爆笑的影片，陸續有玩家在 X（推特）上分享對戰巨戟龍的遊玩影片，展示了手持「雙刀」的獵人在特定條件下所產生的奇特物理互動。玩家發現，當巨戟龍準備起飛升空時，假如玩家恰好使用雙刀的針對弱點用集中攻擊，獵人並不會隨著攻擊結束落下，反而是直接黏在巨戟龍身上一同「起飛」。角色在半空中如陀螺般高速旋轉，還能邊持續造成傷害，邊跟隨巨戟龍飛向天際，畫面非常荒謬又充滿喜感。
這些戰鬥畫面迅速在玩家社群中瘋傳，不少網友留言吐槽：「這是什麼最新的仙俠遊戲嗎？」、「根本是戰鬥陀螺」、「比《進擊的巨人》裡的兵長還誇張」、「這立體機動超越兵長了」。更有玩家玩梗：「
就是...天元突破！這就是...紅蓮螺巖！」，笑稱《魔物獵人》雖然標榜寫實生態，但這簡直是「物理學奇蹟」。雖然這可能是物理引擎判定的 BUG，但也意外成為這次巨戟龍更新中，掀起玩家討論的有趣插曲之一。
