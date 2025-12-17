兵長都輸了！《魔物獵人 荒野》驚現爆笑「人體戰鬥陀螺」BUG，雙刀獵人黏著巨戟龍飛上天！

Capcom（卡普空）動作遊戲《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）於昨日（16日）釋出第四次免費大型更新，這次改版最大的亮點便是經典古龍「巨戟龍」的正式回歸。但新魔物帶來的也包含一些新的 BUG，甚至誕生出搞笑的「飛天雙刀」新流派玩法？

新的 Bug 引起玩家熱議。（圖源：Monster Hunter）

《魔物獵人 荒野》更新後，社群出現相當爆笑的影片，陸續有玩家在 X（推特）上分享對戰巨戟龍的遊玩影片，展示了手持「雙刀」的獵人在特定條件下所產生的奇特物理互動。玩家發現，當巨戟龍準備起飛升空時，假如玩家恰好使用雙刀的針對弱點用集中攻擊，獵人並不會隨著攻擊結束落下，反而是直接黏在巨戟龍身上一同「起飛」。角色在半空中如陀螺般高速旋轉，還能邊持續造成傷害，邊跟隨巨戟龍飛向天際，畫面非常荒謬又充滿喜感。

