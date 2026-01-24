兵馬俑中「有一張臉」至今無法用科學解釋，如今已禁止出國展覽
國際中心／唐家興報導
在舉世聞名的秦始皇陵兵馬俑坑中，數千尊陶俑皆以神態各異、栩栩如生著稱，但其中一尊被譽為「國寶中的國寶」的綠臉跪射俑，卻成為考古界至今未解的懸案。這尊陶俑因其獨一無二的淡綠色臉龐，被列為首批禁止出國展覽的文物。究竟這位兩千年前的戰士為何擁有與眾不同的膚色？是工匠的惡作劇，還是隱藏在秦軍深處的神祕代碼？
【千古一帝的死後雄心：帶領「地下軍團」征戰陰間】
秦始皇作為中國首位實現大一統的君主，13歲繼位起便開始修築驪山陵墓。隨著晚年對長生不老的渴望落空，他轉而將權力的執著寄託於死後的虛擬世界。為了守護帝國靈魂，他摒棄殘酷的活人殉葬，改以1:1真人比例燒製成龐大的軍事陣列。
1973年兵馬俑出土時震撼全球，這群戰士分工細膩，步兵、騎兵、弩兵各司其職。然而，在成千上萬尊膚色正常的陶俑中，唯獨這一尊跪射俑，臉部塗滿了均勻的淡綠色，其眼睛、鬍鬚卻又維持正常的黑色，顯示這絕非意外沾染，而是刻意為之。
【神祕儺禮：軍隊中的「驅邪特種兵」？】
針對這張「綠臉」，專家在翻閱秦朝史料，推測出最接近真相的可能性：祭祀儀式中的「儺人」。（「儺」的讀音是 ㄋㄨㄛˊ，這個字主要用於指一種驅鬼逐疫的古老祭祀活動，如「儺舞」、「儺神」）
在科學不發達的秦代，軍隊極度迷信。為了驅除軍旅中的疫病或戰敗的邪祟，軍中設有專職祭祀的儺人。每逢大典，這些人會戴上恐怖面具或將臉部塗成奇異的綠色，進行神秘的「儺禮」。作為秦軍不可或缺的精神支柱，這尊綠臉跪射俑極大可能就是負責守護軍魂、威嚇妖邪的宗教代表。
【工匠失誤還是民族標記？揭開綠臉的層層迷霧】
關於這尊國寶，坊間也存在許多有趣的猜測。有人認為是工匠因疲勞而「塗錯色」，或顏料耗盡隨機替代。但在秦朝嚴苛的「物勒工名」制度下，任何瑕疵都可能招致殺身之禍，工匠絕不敢在皇帝的陪葬品上開玩笑。
另一種觀點則認為，這代表了當時秦軍收編的特殊少數民族。無論真相為何，這抹跨越兩千年的綠色，不僅展現了秦代色彩工藝的精湛，更讓後人窺見大秦軍團在勇猛強悍之外，那份敬畏鬼神的感性一面。
【跨越時空的凝視：被禁止出境的文化密碼】
如今，這尊獨一無二的綠臉俑被嚴密保護，不再輕易踏出國門，成為研究秦代社會結構與軍事文化的關鍵。它不僅是陶土與顏料的結合，更是秦始皇那龐大、細緻且充滿神祕感的死後世界縮影。
