兵馬俑與秦文化體驗展 臺北登場

「大秦雄風～秦文化創意體驗活動」開幕式昨（20）日上午，在臺北客家文化中心三樓展廳隆重舉行。開幕式活動後，下午邀請到台北故宮博物院器物處蔡慶良，以「啟土立基」為題進行秦文化主題講座。

這項展覽由中國宋慶齡基金會做為支持單位，由陝西省文物交流協會、陝西省文物交流中心、秦始皇帝陵博物院等單位及中華翰維文化推廣協會共同主辦。展場以豐富的圖文介紹秦代歷史文化、秦始皇陵考古發現、展出將軍俑與跪射俑等複製俑，也精心規劃了「文物發掘體驗」、「文物對對碰」、「小小文物修復師」及「兵馬俑套色明信片製作」等互動體驗遊戲，並設計「秦小兵出任務」學習小手冊，提供學童及親子隊伍闖關，內容涵蓋展場所展出的秦代歷史文化、兵馬俑製作與修復等有趣的內容。

文化資產局前局長施國隆在開幕式致詞時說，兵馬俑是世界第八大奇蹟，秦陵積累半世紀保護文化遺產的觀念與技術，可以讓我們從中學習經驗、獲得靈感，進一步做好文化遺產的保護工作。主辦單位代表、中華翰維文化推廣協會創會理事長陳春霖則提到，去年「大秦雄風」首屆展覽創下10萬觀賞人數，可見臺灣各地民眾對於秦文化、秦始皇帝陵及兵馬俑的喜愛程度。本次體驗活動以去年展覽「精華篇」的形式首度在臺北開展，主要是回應北部民眾的熱烈期盼，並預告、揭示2026年第二波正式巡展的訊息。

本項活動內容係嚴選自「大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展」的精華。該展於2024年首度以「世界文化遺產」──兵馬俑與秦始皇帝陵的最新考古、文物保護成果及以3D列印技術精製多款秦俑、秦文物組成展覽內容來臺展出，廣受觀眾熱烈好評。今年的體驗活動，除展覽與展場體驗活動外，主辦方還精心舉辦秦文化主題講座、考古工作坊、秦俑修復工作坊、秦俑彩繪工作坊等十多場豐富的周邊活動。

秦始皇帝陵位於陜西陝西省西安市臨潼區東約5公里處的驪山北麓，是中國歷史上第一個封建皇帝的陵墓。1974年，臨潼區西楊村村民在抗旱打井時，意外發現了秦兵馬俑坑。秦兵馬俑坑位於秦始皇帝陵以東1,500公尺外，共3處，構成「品」字形狀，占地面積逾20,000平方公尺，專家推測其中埋葬有兵馬俑約八千餘件，目前已發掘出千餘件。這些形象寫實的陶俑、陶馬和由其組成的氣勢宏大的軍陣，以及製作精良的車和兵器，體現出極高的歷史、科學和藝術價值。1987年被聯合國教科文組織列入「世界文化遺產」，同時進入名單的大陸地區文化遺產還有長城、故宮、莫高窟、周口店北京人遺址、泰山。

據瞭解，活動從本月18日開始，展期至28日。