「其他植物性著色料」偷渡蘇丹紅 食藥署：邊境難全面管
蘇丹紅染色事件持續延燒！衛福部表示，目前已針對進口商亦鴻開罰新台幣500萬元，並將全案移送檢調調查。石崇良部長坦言，從邊境開始管理確實有困難，未來將加強後市場查驗機制，要求業者在兩週內完成產品登錄，同時推動化妝品製造廠導入GMP與ISO系統，預計2025年7月前完成，以確保消費者使用安全。目前已知受影響產品達20款之多，民眾使用化妝品務必留意，以免危及健康！
針對此次蘇丹紅染色事件，長泰健康已在官網緊急公告，強調公司並未購買蘇丹紅，自己也是受害者。根據食藥署25日公告，受污染原料清單中有兩樣產品屬於該公司的水凝膜。長泰健康表示，在孟鄉工廠的3200片半成品及送至益通泰的261盒完成包裝產品，全數已在工廠內攔截，未流入市場。另外，該公司的緊緻面膜5698盒也已召回封存中。
衛福部長石崇良表示，目前已針對進口商亦鴻開罰500萬元，並將全案移送檢調調查。同時，衛福部已去函新加坡相關單位，但尚未收到回應。此事件也引發對邊境把關是否有漏洞的質疑。食藥署署長姜志剛解釋，以「其他植物性著色料」名義輸入的物品不屬於食藥署報關查驗範圍，因此難以從源頭管理。
石崇良進一步說明，由於這些原料不僅用於化妝品，從邊境開始管理確實有困難。不過，他也指出現有登錄系統中有兩個項目未完成登錄，要求業者在兩週內完成所有產品登錄，否則將依法開罰。未來一段時間，衛福部也會將蘇丹紅列為後市場查驗的檢測項目之一。
食藥署已更新公布清單中的部分資訊，包括沛美3品項僅為打樣且全數報廢，沛諾修護噴霧977罐也未銷售。其他如護唇膏、口紅、護唇精華等產品，要麼未銷售，要麼僅為半成品。姜志剛強調，雖然下游廠商可能是無辜的，但辨別原料是否符合規定仍是廠商的責任，從進口商到製造商都必須負起責任，後續可能會開罰。這是化妝品原料含有蘇丹紅的首見案例，如何有效把關以避免類似事件再次發生，成為當前亟需解決的課題。
