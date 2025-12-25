其實是李小龍鐵粉！邁茲米克森偷鞋惡作劇曝光 合體雪歌妮薇佛戰怪物

邁茲米克森童年夢想當特技演員，也練過體操，為了電影《邦尼殺死他》親編片中部分動作戲。采昌國際多媒體提供

由人氣美劇《雙面人魔》編劇布萊恩富勒（Bryan Fuller）首度自編自導的奇幻動作長片《邦尼殺死他》（Dust Bunny），邀來「坎城影帝」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）再度攜手，跳脫過往在《007》《奇異博士》中的「反派專業戶」冷酷形象。

導演布萊恩富勒爆料，邁茲米克森私下其實充滿少年感且極度頑皮，甚至曾偷拿別人的鞋子讓人滿街追著跑，因此特別為他量身打造具備反差魅力的「神祕殺手鄰居」一角，更預告片中將出現影帝難得一見的睡衣造型。

李小龍鐵粉親自上陣！雙節棍動作戲驚艷全場

邁茲米克森在《邦尼殺死他》中展現驚人的特技實力。自幼練過體操的他，將李小龍視為偶像，這回不僅親自參與動作戲編排，更圓夢在片中大耍雙節棍。導演笑稱兩人像小男孩一樣，拿著李小龍公仔討論動作腳步，邁茲更興奮直呼：「能假裝自己是李小龍真的很爽！」

拍攝現場，影帝累積多年的專業特技經驗甚至蓋過整個團隊，不時反過來指導特技人員武打細節。導演對此大為讚賞，認為這種基於多年默契與信任的合作非常珍貴。

《邦尼殺死他》中有「反派專業戶」之稱的邁茲米克森，這回將在片中展現頑皮又充滿少年感的反差魅力。采昌國際多媒體提供

殺手大戰食人怪物？雪歌妮薇佛驚喜現身探真相

《邦尼殺死他》劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信地板下藏著吃掉全家的神祕怪物，決定雇用隔壁的神祕殺手鄰居（邁茲米克森飾演）展開復仇。然而殺手隨即發現，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏周圍的致命刺客。

在保護女孩的過程中，殺手必須向神祕女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相，兩人的命運也隨之緊密交織。本片以詭譎絢麗的視覺風格強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎，電影將於2026年1月16日上映。



